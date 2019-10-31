В Киеве существенно вырос уровень загрязненности воздуха

В Киеве загрязненный воздух. Фото: Сегодня

В Киеве повышен показатель загрязнения воздуха, в сравнении с прошлой неделей этот уровень поднялся в несколько раз.

Это связано с метеорологическими условиями, сообщает пресс-служба обсерватории имени Бориса Срезневского.

"По сравнению с предыдущей неделей уровень загрязнения атмосферного воздуха города несколько повысился, что связано с метеорологическими условиями" — рассказали в пресс-службе.

Погода носит антициклональный характер с застоями воздуха и температурными повышениями, что благоприятно влияет на скопление опасных веществ в городском воздухе.

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Особенно высокий показатель примесей был зафиксирован 22 и 23 октября. А вот с 22 по 28 октября киевский воздух содержал повышенный показатель диоксида азота в 5,2 раза, в 3,1 — диоксина серы и в 3,2 раза формальдегида, что нарушает допустимые нормы.