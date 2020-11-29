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воскресенье, 29 ноября 2020 20:15

В Киеве станцию метро сделали доступной для маломобильных групп населения
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Станцию столичного метро Сырец сделали доступной для маломобильных групп населения, выполнив необходимый ремонт.

Также обновили оборудование для оплаты проезда, сообщил в Facebook руководитель метрополитена Виктор Брагинский.

Фото: Брагинский Виктор

Что сделали на станции:

- отремонтировали вход и выход - установили 16 новых вестибюльных дверей, 4 из которых с увеличенной шириной дверных полотен;

- увеличили надпись названия станции для лучшего визуального восприятия, в частности, световые эмблемы "М";

- обустроили тактильные полосы на станции и указатели со шрифтом Брайля для пассажиров с нарушениями зрения;

- заменили все указатели старой системы визуальной информации на световые;

- заменили электрочасы.

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Также на станции установили турникеты нового образца. Следующую по программе доступности обустроят станцию Шулявская.

Столичный метрополитен нужно закрыть на выходные, потому что он является одним из основных источников распространения коронавируса. Об этом заявил Олег Гелевей, председатель постоянной комиссии по вопросам здравоохранения и социальной защиты Киевсовета.

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