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пятница, 16 апреля 2021 09:39

В Киеве со скандалом сносили "наливайки": подборка фото
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В Киеве точечно демонтировали 7 МАФов, которые торговали алкоголем без разрешительных документов. Демонтажные работы провели 15 апреля.

Об этом сообщил директор Департамента городского благоустройства КГГА Тимур Ткаченко.

Фото: КГГА

По его словам, снесли те киоски, которые размещались без разрешений, ничего не платили в бюджет и торговали алкогольными напитками.

"Как это часто бывает, не обошлось без сопротивления так называемых "малых предпринимателей", которые на самом деле получают миллионные необлагаемые доходы. Спасибо полицейским спецподразделения тактико-оперативного реагирования, которые помогли работникам Киевблагоустройство выполнить работу", - отметил Ткаченко.

Демонтаж провели в следующих районах:

- Дарницком - ул. Ревуцкого;
- Днепровском - бульв. Перова, ул. Космическая и Кибальчича;
- Святошинском - просп. Победы, ул. Жолудева и ул. Подлесная.

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Ткаченко добавил, что зачистки незаконных построек столицы продолжаются несмотря на многочисленные угрозы, провокации и попытки неизвестных сорвать график демонтажей. В этом году масштабные демонтажи МАФов состоялись возле станций метро Позняки, Харьковской, ул. Маяковского и на других локациях.

С 5 по 9 апреля 2021 года коммунальщики демонтировали незаконно размещенные сооружения на улицах столицы, не имеющих разрешительных документов.

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Дата
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