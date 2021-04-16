В Киеве со скандалом сносили "наливайки": подборка фото

В Киеве точечно демонтировали 7 МАФов, которые торговали алкоголем без разрешительных документов. Демонтажные работы провели 15 апреля.
Об этом сообщил директор Департамента городского благоустройства КГГА Тимур Ткаченко.
По его словам, снесли те киоски, которые размещались без разрешений, ничего не платили в бюджет и торговали алкогольными напитками.
"Как это часто бывает, не обошлось без сопротивления так называемых "малых предпринимателей", которые на самом деле получают миллионные необлагаемые доходы. Спасибо полицейским спецподразделения тактико-оперативного реагирования, которые помогли работникам Киевблагоустройство выполнить работу", - отметил Ткаченко.
Демонтаж провели в следующих районах:
- Дарницком - ул. Ревуцкого;
- Днепровском - бульв. Перова, ул. Космическая и Кибальчича;
- Святошинском - просп. Победы, ул. Жолудева и ул. Подлесная.
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Ткаченко добавил, что зачистки незаконных построек столицы продолжаются несмотря на многочисленные угрозы, провокации и попытки неизвестных сорвать график демонтажей. В этом году масштабные демонтажи МАФов состоялись возле станций метро Позняки, Харьковской, ул. Маяковского и на других локациях.
С 5 по 9 апреля 2021 года коммунальщики демонтировали незаконно размещенные сооружения на улицах столицы, не имеющих разрешительных документов.
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