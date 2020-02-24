В Киеве снова потоп - посреди улицы забил фонтан

Сегодня утром в Киеве возле станции метро Сырец из-под земли забил фонтан с водой.
Водой залило тротуары и проезжую часть, сообщает ТСН.
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Из-за огромных луж уже образовалась пробка, поскольку автомобили пытаются объехать залитую часть дороги.
В ночь на 22 января в Голосеевском районе Киева прорвало трубу - из образовавшихся трещин холодная вода била фонтаном. Коммунальная авария возникла у дома на улице Демеевской, 39.
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