В Киеве сгорели две элитные машины

Фото: ДСНС Украина

В Днепровском районе столицы спасатели пытались потушить два элитных авто, которые загорелись на ул. Макаренко, 7.

В результате пожара сгорели автомобили марки Toyota Land Cruiser и BMW X6, сообщает пресс-служба ДСНС Украины в Киеве.



"На место происшествия немедленно прибыли спасатели 16-й Государственной пожарно-спасательной части. По прибытию, огнеборцы установили, что возле проезжей части дороги, в припаркованных автомобилях марки Toyota Land Cruiser и BMW X6 возник пожар", - говорится в сообщении.

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Для ликвидации пожара привлекли 2 единицы основной пожарно-спасательной техники, а также 10 пожарных.

Причина возгорания устанавливается. Жертв и пострадавших нет.

Ранее в административном здании по адресу Крещатик, 7 вспыхнул пожар. На место возгорания прибыли 25 пожарных. Вскоре спасатели установили, что возгорание с сильным задымлением произошло в серверной на 2-м этаже 6-этажного здания.