Загорелось здание на Крещатике (фото)

В административном здании по адресу Крещатик, 7 вспыхнул пожар. На место возгорания прибыли 25 пожарных.

Об этом сообщает Главное управление ДСНС Украины в Киеве.

Вскоре спасатели установили, что возгорание с сильным задымлением произошло в серверной на 2-м этаже 6-этажного здания.

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Для ликвидации пожара было привлечено 6 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники. Причина пожара устанавливается. Жертв и пострадавших нет.

В Киеве 24 июля на рынке произошел пожар. В районе торговых павильонов было масштабное задымление.