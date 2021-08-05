В Киеве сделать прививку можно в ТРЦ. Запись стартовала

В ТРЦ Blockbuster Mall центр вакцинации будет работать без выходных. Фото: УНИАН

В Киеве запустили онлайн-запись на Covid-прививки в новом центре вакцинации. Расположен он в ТРЦ Blockbuster Mall на просп. Степана Бандеры, 36.

Об этом сообщил медицинский сервис Helsi.me.

"Данные о записи на вакцинацию отображаться в приложении Helsi. Его нужно показать на входе вместе с паспортом и идентификационным кодом", - говорится в сообщении.

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Запись на прививку осуществляется с 7 по 15 августа. Пункт прививок будет работать ежедневно с 11:00 до 20:20. Иммунизировать желающих будут препаратом CoronaVac.

Записаться на вакцинацию можно по ссылке.

В Киеве сделать прививку уже можно в минивакцинационных центрах каждые выходные. Всего подготовили 21 такой пункт. Они расположены на базе Центров первичной медико-санитарной помощи районов города.