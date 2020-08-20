В Киеве сбили лося

В Киеве, на ул. Саперно-Слободской, сбили лося, жившего в столичных лесопосадках.

О трагедии сообщил журналист Влад Антонов на своей странице в Facebook.

"На Саперно-Слободской сбили лося, который 2 года жил в местных лесопосадках. На момент съемки животное было в агонии. Как-то транспортировать не было возможности, и некуда. У нас нет реанимации для таких животных", - сообщил Антонов.

Фото: dtp.kiev.ua

Животное неоднократно видели возле метро, очевидцы снимали особого гостя столичных магистралей на видео. Однако поймать его не удавалось.



"За последний год 3 раза принимал участие в попытках его седировать и отправить в зоопарк или загородные хозяйства, но он бегает по склонам 15-20 км/час, нереально подойти на расстояние выстрела шприца с раствором", - добавил журналист.







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Эксплуатация животных как объектов для фото- и видеоуслуг в столице отныне запрещена. За соответствующее решение проголосовали депутаты Киевсовета.