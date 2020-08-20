 
Ексклюзивы
1/5
Независимость - это получить свою ценность как государства
Независимость - это получить свою ценность как государства
Просмотров: 54
Независимость - это базовое условие
Независимость - это базовое условие
Просмотров: 279
Независимость - это понимание смысла существования народа
Независимость - это понимание смысла существования народа
Просмотров: 108
Украине - 29: как изменилась экономика и когда жилось лучше всего
Украине - 29: как изменилась экономика и когда жилось лучше всего
1 Просмотров: 1674
"Производили самолеты и ракеты. Сейчас продаем подсолнечное масло": как изменилась Украина за годы независимости
"Производили самолеты и ракеты. Сейчас продаем подсолнечное масло": как изменилась Украина за годы независимости
1 Просмотров: 1134
Независимость - это революции. Во время последней за свободу заплатили кровью
Независимость - это революции. Во время последней за свободу заплатили кровью
Просмотров: 261
Как ситуация в Беларуси влияет на экономику Украины
Как ситуация в Беларуси влияет на экономику Украины
Просмотров: 513
Независимость - это украинский язык, который развивается и становится модным
Независимость - это украинский язык, который развивается и становится модным
1 Просмотров: 900
Есть 5 секунд, чтобы оценить состояние раненого - Яна Дугарь
Есть 5 секунд, чтобы оценить состояние раненого - Яна Дугарь
Просмотров: 513
Тракторы, машины и сельскохозяйственные дроны - стартовала выставка "Агро-2020"
Тракторы, машины и сельскохозяйственные дроны - стартовала выставка "Агро-2020"
Просмотров: 2754
Фото
Все фото
3
3
3
3
6
В Киеве сбили лося
В Киеве сбили лося
Под Киевом исчезли женщина и ее несовершеннолетние дети
Под Киевом исчезли женщина и ее несовершеннолетние дети
Мужчина порезал товарища, обматерившего его девушку
Мужчина порезал товарища, обматерившего его девушку
Связал 10-летнего сына хозяев и ограбил дом. Под Киевом задержали преступника
Связал 10-летнего сына хозяев и ограбил дом. Под Киевом задержали преступника
Шампунь и прохладный душ: как прихорашивают столичные магистрали
Шампунь и прохладный душ: как прихорашивают столичные магистрали
Видео
Все видео
В Киеве мужчина выпрыгнул с окна многоэтажки
В Киеве мужчина выпрыгнул с окна многоэтажки
Фонтан-певун заработал в Киеве
Фонтан-певун заработал в Киеве
Porsche выехал на встречную и протаранил автомобиль
Porsche выехал на встречную и протаранил автомобиль
Самый большой флаг Украины поднимут над Киевом
Самый большой флаг Украины поднимут над Киевом
Covid-19 в Киеве: Кличко сообщил неутешительную статистку
Covid-19 в Киеве: Кличко сообщил неутешительную статистку
Интервью
1/5
Почему растет количество больных на Сovid-19 - обьясняет инфекционист
Почему растет количество больных на Сovid-19 - обьясняет инфекционист
Просмотров: 1152
Украине - 29: как изменилась экономика и когда жилось лучше всего
Украине - 29: как изменилась экономика и когда жилось лучше всего
1 Просмотров: 1674
Банковая отмежевалась от скандала с ЦИК. История пахнет криминалом
Банковая отмежевалась от скандала с ЦИК. История пахнет криминалом
Просмотров: 1485
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Просмотров: 1800
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 963
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
19 августа 2020
Просмотров: 522
Подарунки з того світу
У тьоті Лесі, матері мого хрещеного, торік почала прогресувати хвороба Альцгеймера. Бувало, сидимо за столом, вона дивиться на сина й каже: "Аню, хто ...
четверг, 20 августа 2020 11:55

В Киеве сбили лося
3

  Комментировать

В Киеве, на ул. Саперно-Слободской, сбили лося, жившего в столичных лесопосадках.

О трагедии сообщил журналист Влад Антонов на своей странице в Facebook.

"На Саперно-Слободской сбили лося, который 2 года жил в местных лесопосадках. На момент съемки животное было в агонии. Как-то транспортировать не было возможности, и некуда. У нас нет реанимации для таких животных", - сообщил Антонов.

Жители столицы неоднократно видели лося, который разгуливал по городу
Фото: dtp.kiev.ua

Животное неоднократно видели возле метро, очевидцы снимали особого гостя столичных магистралей на видео. Однако поймать его не удавалось.

"За последний год 3 раза принимал участие в попытках его седировать и отправить в зоопарк или загородные хозяйства, но он бегает по склонам 15-20 км/час, нереально подойти на расстояние выстрела шприца с раствором", - добавил журналист.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В ВРУ зарегистрировали законопроект о содержании животных в гостиницах

Эксплуатация животных как объектов для фото- и видеоуслуг в столице отныне запрещена. За соответствующее решение проголосовали депутаты Киевсовета.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Киеве сбили лося». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
августа

Ограничили доступ к европейским и американским радиостанциям

Выдали первый толковый украинский словарь

Самое читаемое
Сексапильная инженерка публикует фото в стиле ню
Сексапильная инженерка публикует фото в стиле ню
10
 Просмотров: 60158
Как жили белорусы под властью Польши - подборка фото
Как жили белорусы под властью Польши - подборка фото
21
 Просмотров: 57835
Украинская фитнес-модель похвасталась фигурой на Одесском пляже
Украинская фитнес-модель похвасталась фигурой на Одесском пляже
3
 Просмотров: 12861
Каменских сделала нудистское фото среди поля
Каменских сделала нудистское фото среди поля 1 Просмотров: 9738
Вика &quot;Полтава&quot; из &quot;Холостяка&quot; выложила в интернет свои откровенные фото
Вика "Полтава" из "Холостяка" выложила в интернет свои откровенные фото
6
 Просмотров: 9576
Новости Киева
"Угроза - не призрачная" - Кличко о напряженной ситуации с Соvid-19 в Киеве
"Угроза - не призрачная" - Кличко о напряженной ситуации с Соvid-19 в Киеве Просмотров: 144
Под Киевом исчезли женщина и ее несовершеннолетние дети
Под Киевом исчезли женщина и ее несовершеннолетние дети
3
 Просмотров: 558
В Киеве мужчина выпрыгнул с окна многоэтажки
В Киеве мужчина выпрыгнул с окна многоэтажки
 Просмотров: 351
Вечные пробки: на Шулявском путепроводе вновь ограничили движение
Вечные пробки: на Шулявском путепроводе вновь ограничили движение Просмотров: 117
В культового здания Киева отвалились балконы
В культового здания Киева отвалились балконы Просмотров: 720
Больше всего комментируют
4
Задержание "вагнеровцев" должно было быть украинской операцией, которая сорвалась после доклада в ОП
4
СБУ никак не причастна к "вагнеровцам" - глава украинской разведки
1
"Производили самолеты и ракеты. Сейчас продаем подсолнечное масло": как изменилась Украина за годы независимости
1
Украине - 29: как изменилась экономика и когда жилось лучше всего
1
Независимость - это украинские книги в магазинах и музыка в эфирах
Голосов: 6167
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua