В Киеве резко увеличился уровень безработицы

32,6 тыс. киевлян остались без работы. Фото: pixabay.com

В столице существенно вырос уровень безработицы. Всего с начала года зарегистрировали 32,6 тыс. безработных, 28,2 тыс. из них - за период карантина, с 12 марта по 9 сентября.

"В начале сентября на учете в службе находились 25 196 безработных - это в 3,1 раза больше, чем на аналогичную дату прошлого года (8046)", - сообщают в Киевской службе занятости.

В то же время в последние месяцы количество граждан, обратившихся к ним за получением статуса безработного, значительно уменьшилось.

"Если в пик нагрузки, который выпал на апрель, были зарегистрированы 9,4 тыс. безработных, то в августе - только 3 тыс. Зато выросли объемы трудоустройства: от 305 человек, обеспеченных работой с помощью службы занятости в апреле, до 1432 - в августе. В общем, при содействии службы с начала года трудоустроены 8,8 тыс. граждан, 6,1 тыс. - во время карантина", - добавили в центре.

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Больше всего получили работу в оптовой и розничной торговле, на предприятиях перерабатывающей промышленности, в сфере государственного управления и обороны, на транспорте, в профессиональной, научной и технической деятельности.

На начало августа в Украине насчитывалось 506 тыс. безработных. Среди них больше всего людей в возрасте 35-45 лет. Правда, в конце лета безработица росла медленнее, чем в предыдущие месяцы. Например, в апреле в центрах занятости зарегистрировали 149 тыс., мае - 97 тыс., июне - 75 тыс., свидетельствуют данные Госслужбы занятости.