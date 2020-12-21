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понедельник, 21 декабря 2020 12:35

В Киеве резко уменьшилось количество больных коронавирусом

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По состоянию на 21 декабря инфицированных коронавирусом в столице увеличилось на 673 больных. Такой спад зараженных специалисты обычно объясняют "эффектом выходного дня". Вчера болезнь диагностировали у 756 человек. Подтвержденных случаев заболевания - 101 123.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

Автор: Виталий Кличко
  Заболел также 21 медик
Заболел также 21 медик

"В больницы столицы госпитализировали 47 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за сутки 564 человека. Всего коронавирус преодолели 32 739 жителей столицы. Умерли 10 больных. Всего жертвами Covid-19 стали 1723 киевлянина", - отметил глава столицы.

Подхватили недуг:
- 402 женщины в возрасте от 20 до 86 лет;
- 247 мужчин в возрасте от 20 до 90 лет;
- 12 девочек от 2 до 16 лет и 12 мальчиков от 2 месяцев до 16 лет.

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Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 210, в Днепровском -141 и в Деснянском районе - 70 случаев.

В стационарах медучреждений города лечатся 1996 Covid-больных, из них 19 детей. Количество инфицированных, нуждающихся в госпитализации, не уменьшается.

"1061 пациент в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 1319 человек. Под аппаратами ИВЛ - 28 больных. Заполненность коек в коммунальных медучреждениях более 48 процентов", - добавил Кличко.

За последние сутки в Украине обнаружили 6545 новых больных коронавирусом. Из них детей - 292, медработников - 236. По состоянию на утро 21 декабря имеем 970 993 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19.

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Дата
21
декабря

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