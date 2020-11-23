В Киеве ресторан трижды нарушил карантин выходного дня

В Киеве во время инспекции города закрыли ресторан Villa Riviera на ул. Днепровская набережная, 14-Д. Заведение трижды нарушало карантинные требования.
Об этом сообщила Госпродпотребслужба столицы в Facebook.
Среди 29 заведений города, проверенных ночью 22 ноября, обнаружили нарушения картина выходного дня и закрыли еще 3 заведения. Brugge на ул. Маршала Конева, Bestie на ул. Евгения Коновальца, Mister Cat на Оболонском просп. Последний второй раз пренебрегал требованиями.
Также нарушения социальной дистанции обнаружили в сети магазинов "Ашан" - на просп. Степана Бандеры и ул. Берковецкой. Составлены соответствующие протоколы.
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Всего в воскресенье, 22 ноября, в столице проверили 1634 субъекта хозяйствования. По результатам проведенного контроля составили 44 протоколы об административных правонарушениях.
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