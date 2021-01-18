В Киеве ребенок провалился под лед

В воскресенье, 17 января, на ул. Урловской в столице ребенок провалился под лед. Спас его патрульный Сергей Бурмака.

Об этом сообщила патрульная полиция Киева.

Автор: Патрульная полиция Киева Инцидент произошел в парке "Жандарка" столицы

"Патрульный (в свой выходной. - Gazeta.ua) решил насладиться зимними развлечениями с дочкой и повел ребенка кататься с горки возле озера Жандарка. Внезапно Сергей услышал крики людей и детский плач и побежал к озеру", - говорится в сообщении.

Для спасения ребенка патрульный в 10 м от места лег на живот и осторожно пополз к мальчику, который держался одной рукой за лед.

"Добравшись до ребенка, патрульный схватил его за куртку и вытащил на безопасное место. Мальчика передал бабушке, которая сразу повела ребенка домой, чтобы быстрее согреть", - добавили в сообщении.

Автор: Патрульная полиция Киева Спас ребенка патрульный Сергей Бурмака, который пришел в парк с дочкой

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