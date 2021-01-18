В Киеве ребенок провалился под лед

 
Ексклюзивы
1/5
Сам крутит руль и имеет спортивную подвеску - тест-драйв нового Ford Kuga
Сам крутит руль и имеет спортивную подвеску - тест-драйв нового Ford Kuga
Просмотров: 540
"Тень - это ответ бизнеса на нелепые шаги государства" - Григол Катамадзе
"Тень - это ответ бизнеса на нелепые шаги государства" - Григол Катамадзе
Просмотров: 360
Перейти в иудейство не так просто - Авраам Вольф
Перейти в иудейство не так просто - Авраам Вольф
2 Просмотров: 594
"Если упустишь возможность, будешь для потомков неудачником" - Мелинда Гаринг
"Если упустишь возможность, будешь для потомков неудачником" - Мелинда Гаринг
Просмотров: 621
Качиньский меня ненавидит - Агнешка Холланд
Качиньский меня ненавидит - Агнешка Холланд
Просмотров: 738
Не надо бояться - главный раввин Одессы про коронавирус
Не надо бояться - главный раввин Одессы про коронавирус
Просмотров: 1161
Украина чтит память киборгов Донецкого аэропорта
Украина чтит память киборгов Донецкого аэропорта
Просмотров: 1593
Сфера обслуживания переходит на украинский. Что это означает
Сфера обслуживания переходит на украинский. Что это означает
1 Просмотров: 1602
Что взять в путешествие во время снегопадов - эксперт дал 3 советы
Что взять в путешествие во время снегопадов - эксперт дал 3 советы
Просмотров: 396
Рассказали о последствиях государственного регулирования цен на газ
Рассказали о последствиях государственного регулирования цен на газ
Просмотров: 675
Фото
Все фото
5
6
5
6
7
Пропавшего 30-летнего мужчину нашли расстрелянным в собственном авто
Пропавшего 30-летнего мужчину нашли расстрелянным в собственном авто
Под Киевом спасли лебедя от холодной смерти
Под Киевом спасли лебедя от холодной смерти
На центральной улице Киева столкнулись 9 автомобилей: кадры аварии
На центральной улице Киева столкнулись 9 автомобилей: кадры аварии
Выпил за сына и поехал: водитель раздавил на тротуаре 35-летнюю женщину
Выпил за сына и поехал: водитель раздавил на тротуаре 35-летнюю женщину
Rolex с бриллиантами и старинные рубли: в Киеве перехватили &quot;рождественскую&quot; контрабанду
Rolex с бриллиантами и старинные рубли: в Киеве перехватили "рождественскую" контрабанду
Видео
Все видео
Мужчина жестоко поиздевался над щенком и выбросил на мороз ((18+)
Мужчина жестоко поиздевался над щенком и выбросил на мороз ((18+)
В столице троллейбус сбил женщину
В столице троллейбус сбил женщину
"Он уже не лает" - в Киеве спасли собаку, провалившегося под лед
"Он уже не лает" - в Киеве спасли собаку, провалившегося под лед
На Южном мосту Киева фура устроила дрифт
На Южном мосту Киева фура устроила дрифт
Водитель ножом освобождал свою машину из "плена" эвакуатора
Водитель ножом освобождал свою машину из "плена" эвакуатора
Интервью
1/5
Зеленский готовится ко второму сроку
Зеленский готовится ко второму сроку
5 Просмотров: 3330
Власть провалила подготовку к вакцинации от Covid-19
Власть провалила подготовку к вакцинации от Covid-19
1 Просмотров: 549
Всех причастных к переписи, репрессировали. Большинство расстреляли - Либанова
Всех причастных к переписи, репрессировали. Большинство расстреляли - Либанова
Просмотров: 1953
Банки не будут платить проценты по долларовым депозитам
Банки не будут платить проценты по долларовым депозитам
Просмотров: 6282
Соль убивает больше людей, чем пищевые добавки - президент ассоциации диетологов
Соль убивает больше людей, чем пищевые добавки - президент ассоциации диетологов
8 Просмотров: 891
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
15 января 2021
Просмотров: 279
Свято, яке завжди з тобою
З наближенням будь-якого свята оживають маркетологи. І батьківські чати. Якщо хто не знав, це така вайберна комунікаційна бульбашка, де відбувається ...
понедельник, 18 января 2021 09:43

В Киеве ребенок провалился под лед

  Комментировать

В воскресенье, 17 января, на ул. Урловской в столице ребенок провалился под лед. Спас его патрульный Сергей Бурмака.

Об этом сообщила патрульная полиция Киева.

Автор: Патрульная полиция Киева
  Инцидент произошел в парке "Жандарка" столицы
Инцидент произошел в парке "Жандарка" столицы

"Патрульный (в свой выходной. - Gazeta.ua) решил насладиться зимними развлечениями с дочкой и повел ребенка кататься с горки возле озера Жандарка. Внезапно Сергей услышал крики людей и детский плач и побежал к озеру", - говорится в сообщении.

Для спасения ребенка патрульный в 10 м от места лег на живот и осторожно пополз к мальчику, который держался одной рукой за лед.

"Добравшись до ребенка, патрульный схватил его за куртку и вытащил на безопасное место. Мальчика передал бабушке, которая сразу повела ребенка домой, чтобы быстрее согреть", - добавили в сообщении.

Автор: Патрульная полиция Киева
  Спас ребенка патрульный Сергей Бурмака, который пришел в парк с дочкой
Спас ребенка патрульный Сергей Бурмака, который пришел в парк с дочкой

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Он уже не лает" - в Киеве спасли собаку, провалившегося под лед

На замерзшем озере Морской Газ в польских Татрах украинские туристы провалились под лед.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Киеве ребенок провалился под лед». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
января

"Германия зовет!" - первые украинские остарбайтеры двинулись на заработки

Британцы начали истреблять аборигенов

В катастрофе самолета с курсантами объявили подозрения

В больнице рванули баллоны с кислородом. Под завалами - медики и пациенты

Самое читаемое
Берегись &quot;языкового патруля&quot;: сеть взорвалась мемами
Берегись "языкового патруля": сеть взорвалась мемами
7
 8 Просмотров: 23643
Гороскоп на 18-24 января: кому удастся изменить все к лучшему
Гороскоп на 18-24 января: кому удастся изменить все к лучшему
 Просмотров: 16074
Банда 6 лет не трогала украденные деньги, чтобы истек срок давности
Банда 6 лет не трогала украденные деньги, чтобы истек срок давности
 Просмотров: 12600
&quot;Будемо балакать на украйонській молві&quot; – кафе получило &quot;единицу&quot; за неуважение к закону
"Будемо балакать на украйонській молві" – кафе получило "единицу" за неуважение к закону 6 Просмотров: 11367
Пропавшую 16-летнюю девушку нашли мертвой
Пропавшую 16-летнюю девушку нашли мертвой Просмотров: 10413
Новости Киева
Мужчина жестоко поиздевался над щенком и выбросил на мороз ((18+)
Мужчина жестоко поиздевался над щенком и выбросил на мороз ((18+)
 Просмотров: 36
Пропавшего 30-летнего мужчину нашли расстрелянным в собственном авто
Пропавшего 30-летнего мужчину нашли расстрелянным в собственном авто
5
 Просмотров: 2898
23-летняя киевлянка отправляла наркотики по почте
23-летняя киевлянка отправляла наркотики по почте Просмотров: 1161
Сколько времени есть у киевлян, чтобы сдать елки на переработку
Сколько времени есть у киевлян, чтобы сдать елки на переработку Просмотров: 135
В столице троллейбус сбил женщину
В столице троллейбус сбил женщину
 Просмотров: 792
Больше всего комментируют
8
Берегись "языкового патруля": сеть взорвалась мемами
8
ОРДЛО передадут украинских пленных
6
"Будемо балакать на украйонській молві" – кафе получило "единицу" за неуважение к закону
5
Ни один президент РФ не вернет Крым Украине - бывший канцлер Германии
3
От Шуфрича к Поплавскому: кто голосовал за "диктаторские законы"
Голосов: 6533
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть