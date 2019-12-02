В Киеве разгромили пиццерию

В Киеве "разнесли" пиццерию. Фото: РБК

В Киеве на метро Позняки в пиццерии MisterCat произошла массовая драка. Десять человек провоцировали посетителей и персонал

Провокаторы сначала ворвались внутрь пиццерии, где устроили конфликт, из-за которого произошла драка, сообщает "Киев оперативный".

"Но и этим не закончилось – после драки парни на машине разнесли входную дверь заведения", - говорится в сообщении.

Сейчас устанавливаются детали и последствия инцидента.

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