В Киеве растет количество заболевших гриппом

Зафиксировали рост колличества больных. Фото: УНИАН

В Киеве в течение 9-й недели 2019 зафиксирован незначительный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ.

За 9-ю неделю зарегистрировано 12481 больного гриппом и ОРВИ, показатель заболеваемости составил 421,2 и ниже эпидемического порога на 50,8%, сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, передает УНИАН.

"В структуре заболеваемости дети составляют 64%, а предыдущей недели - 62,5%. Среди школьников заболеваемость выросла на 6,5%: 3606 случаев, составляет 42,2% от общего количества заболевших детей, и 27,1% от общего количества лиц, обратившихся за медицинской помощью", - сообщил он.

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В медицинские учреждения в течение недели госпитализированы 141 человек, из них 124 - дети.

Из-за угрозы эпидемии кори в Нововодолажском районе Харьковской области ввели карантин. Как отмечается, там 26 февраля заболел школьник, который накануне участвовал в песенном конкурсе и контактировал с тремя десятками детей.