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среда, 06 мая 2020 12:51

В Киеве растет количество инфицированных коронавирусом, 17 - в Лавре

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В Киеве растет количество инфицированных коронавирусом, 17 - в Лавре
За сутки в Киеве зафиксировали 68 новых случаев. Фото: pixabay

В Киеве, по состоянию на 12:00 6 мая, в целом 1651 больной коронавирусом.

За сутки зафиксировали 68 новых случаев, об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил во время брифинга.

Заболели 21 женщина в возрасте от 23 до 76 лет, 45 мужчин в возрасте от 19 до 76 лет, 1 девочка в возрасте 4 года и 1 мальчик в возрасте 5 лет.

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17 из случаев, подтвержденных за минувшие сутки, - в Киево-Печерской лавре.

В больницы столицы госпитализировали 24 пациента. Остальные лечатся в самоизоляции под контролем медиков.

За прошедшие сутки в Киеве выздоровели 8 человек. Всего от коронавируса выздоровели 99 киевлян.

По состоянию на утро 6 мая, в Украине 13 184 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 327 летальных, 2097 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировали 487 новых случаев.

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