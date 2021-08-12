В Киеве проведут масштабный ремонт моста

Перекрывать движение по мосту во время реставрации не планируют. Фото: КГГА

Мост Патона в Киеве планируют ремонтировать.

Обустроят велосипедные дорожки в обоих направлениях, добавят еще одну полосу движения, чтобы было восемь в сумме, сообщает пресс-служба КГГА.

Собираются сделать ремонт проезжей части и тротуаров. Установить барьерные и перильные ограждения. Отремонтировать конструкции пролетных строений. Сделать ремонт опор и опорных частей, лестниц. Реставрировать пропилеи на правом берегу, а на левом - колонны. Отремонтируют сообщения с мостом, средства навигации в судоходных пролетах моста, смотровые проходы под пролетными строениями моста, сеть дождевой канализации.

"Между двумя направлениями установят современное барьерное ограждение. Установят информационно-измерительные системы контроля состояния сооружения, в том числе автоматизированную систему вычисления веса транспортных средств во время движения", - написали в сообщении.

На мосту также обустроят велосипедные дорожки в обоих направлениях. Расширят тротуары верховой части моста для обустройства променадной части.

"Согласно техническому заданию, учтут возможность прокладки трамвайных путей. А также возможность подъема / спуска пешеходов на Венецианский остров", - заявили в КГГА.

Перекрывать движение по мосту полностью во время реставрации не планируют.

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"Коммунальная корпорация" Киевавтодор" дважды проводила официальную процедуру закупок по разработке проектно-сметной документации по реставрации моста Патона. Однако из-за отклонения результатов тендеров Антимонопольным комитетом процесс затягивается. Сейчас корпорация подготовила техническое задание и подала его на согласование профильным департаментам. После согласования объявят ​​новую официальную процедуру закупок", - сообщили в КГГА.

С 13 по 30 августа на Северном мосту столицы частично ограничат движение. Ограничения начнут действовать с 21:00 13 августа. В это время КК "Киевавтодор" будет проводить средний ремонт покрытия.