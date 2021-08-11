На столичным мосту ограничат движение: насколько и почему

Дорожники будут работать в направлении левого берега. Фото: pixabay

С 13 по 30 августа на Северном мосту столицы частично ограничат движение.

Ограничения начнут действовать с 21:00 13 августа, сообщили в КГГА.

В это время КК "Киевавтодор" будет проводить средний ремонт покрытия, согласно сообщению.

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Дорожники будут работать в направлении левого берега. Во время работ движение частично ограничат.

С 7 августа по 26 сентября на просп. Героев Сталинграда ограничат движение. Причина - капитальный ремонт. На первом этапе будут работать на участке от ул. Приозерной до ул. Александра Архипенко в направлении станции метро Оболонь.