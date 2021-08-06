Важный проспект на Оболони перекрывают на 1,5 месяца

С 7 августа по 26 сентября на просп. Героев Сталинграда ограничат движение. Причина - капитальный ремонт.
Об этом сообщила пресс-служба КК "Киевавтодор".
На первом этапе будут работать на участке от ул. Приозерной до ул. Александра Архипенко в направлении станции метро Оболонь.
"На магистрали обновят систему дождевой канализации, сделают новую основу проезжей части и асфальтовое покрытие. Появятся на проспекте велодорожки и обновленные тротуары", - рассказали дорожники.
Они отметили, что во время ремонта движение по проспекту ограничат частично.
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В Киеве на Подоле продолжается реконструкция ул. Андреевской. Ее обновляют впервые за 30 лет. На части улицы неподалеку Боричевого Тока уже положили гранитную брусчатку. Она появится еще на около 2 тыс. кв. м. Ранее на этом участке был старый асфальт.
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