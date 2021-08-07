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суббота, 07 августа 2021 13:50

В Киеве прощаются с Евгением Марчуком
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7 августа в Киеве прощаются с Евгением Марчуком
Фото: apostrophe.ua
7 августа в Киеве прощаются с Евгением Марчуком
7 августа в Киеве прощаются с Евгением Марчуком
7 августа в Киеве прощаются с Евгением Марчуком
7 августа в Киеве прощаются с Евгением Марчуком

С бывшим премьер-министром, первым председателем Службы безопасности Украины Евгением Марчуком прощаются в субботу 7 августа в Киеве в доме официальных приемов по улице Грушевского, 22.

Провести Евгения Кирилловича в последний путь собралось будет много людей, сообщает Апостроф.

На церемонии является венки от премьер-министра, президента Владимира Зеленского, Верховной Рады, министра обороны, СБУ, Службы внешней разведки, родственников и близких Евгения Марчука. Среди пришедших проводить в последний путь Марчука, заметили и действующего секретаря СНБО Алексея Данилова.

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Проститься с Евгением Марчуком можно будет до 15 часов. Похоронят Евгения Кирилловича на Байковом кладбище.

Евгений Марчук умер 5 августа в возрасте 80 лет из-за обострения заболеваний вследствие заболевания коронавирус.

Кабинет Министров выделил 198 тыс. грн на расходы, связанные с похоронами бывшего премьер-министра Евгения Марчука (1995-1996 годы) на Байковом кладбище в Киеве. Об этом говорится в распоряжении № 908 от 5 августа.

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Дата
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