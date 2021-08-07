В Киеве прощаются с Евгением Марчуком

Фото: apostrophe.ua

С бывшим премьер-министром, первым председателем Службы безопасности Украины Евгением Марчуком прощаются в субботу 7 августа в Киеве в доме официальных приемов по улице Грушевского, 22.

Провести Евгения Кирилловича в последний путь собралось будет много людей, сообщает Апостроф.

На церемонии является венки от премьер-министра, президента Владимира Зеленского, Верховной Рады, министра обороны, СБУ, Службы внешней разведки, родственников и близких Евгения Марчука. Среди пришедших проводить в последний путь Марчука, заметили и действующего секретаря СНБО Алексея Данилова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Красивый, государственник, рисковал - чем запомнился украинцам Евгений Марчук

Проститься с Евгением Марчуком можно будет до 15 часов. Похоронят Евгения Кирилловича на Байковом кладбище.

Евгений Марчук умер 5 августа в возрасте 80 лет из-за обострения заболеваний вследствие заболевания коронавирус. Кабинет Министров выделил 198 тыс. грн на расходы, связанные с похоронами бывшего премьер-министра Евгения Марчука (1995-1996 годы) на Байковом кладбище в Киеве. Об этом говорится в распоряжении № 908 от 5 августа.