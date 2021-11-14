В Киеве произошло массовое ДТП с участием девяти авто

Пострадавших нет. Фото: t.me/KyivOperativ

В столице вечером 14 ноября сразу девять авто попали в массовое ДТП на бульваре Дружбы Народов.

Соответствующее видео с места происшествия распространил "Киев Оперативный" в Telegram.

"Вроде еще и не снежит, и не скользко", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, обошлось без серьезных травм.

"Несоблюдение безопасной дистанции, летняя резина, невнимательность водителей и результат на видео", - комментируют пост пользователи соцсетей.

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В селе Каменка Одесской области 24 сентября автомобиль Citroеn столкнулся с грузовиком, который двигался во встречном направлении. В микроавтобусе находились сотрудники внутренней безопасности полиции Одесской области Также в машине была родственница одного из сотрудников с 6-летним ребенком. Пострадали пять человек.