В Киеве произошел пожар в высотке

В Голосеевском районе Киева произошел пожар в многоэтажке.
В связи с этим произошли ограничения движения транспорта, сообщает Патрульная полиция столицы.
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"Из-за пожара полиция утром ограничила движение на ул. Маршала Конева и Академика Вильямса. Сейчас движение восстановили", - говорится в сообщении.
О причинах и масштабы пожара не сообщается.
За 3 дня в Киеве эвакуировали более 640 автомобилей, которые мешали расчищать снег. Всего на улицах столицы работают более 470 единиц спецтехники.
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