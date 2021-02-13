В Киеве произошел пожар в высотке

Пожар произошел в высотке на улице Маршала Конева. Фото: Facebook

В Голосеевском районе Киева произошел пожар в многоэтажке.

В связи с этим произошли ограничения движения транспорта, сообщает Патрульная полиция столицы.

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"Из-за пожара полиция утром ограничила движение на ул. Маршала Конева и Академика Вильямса. Сейчас движение восстановили", - говорится в сообщении.

О причинах и масштабы пожара не сообщается.

За 3 дня в Киеве эвакуировали более 640 автомобилей, которые мешали расчищать снег. Всего на улицах столицы работают более 470 единиц спецтехники.