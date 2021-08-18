В Киеве произошел пожар в многоэтажке

В Киеве горела крыша многоэтажного дома. Фото: t.me/dsns_telegram

В Голосеевском районе Киева произошел пожар в многоэтажном жилом доме.

В результате происшествия никто не пострадал. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели получили сообщение о возгорании на ул. Васильковской в ​​5:47. Пожар возник на последнем этаже пятиэтажного жилого дома в одной из квартир, огонь перекинулся на крышу дома.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве огонь превратил машины в лом: фото и видео

Из дома эвакуировали четырех жителей, еще 50 вывели на безопасное расстояние.

Возгорание на площади 600 кв. метров ликвидировали в 7:54. Причину возникновения пожара выясняют.

С огнем боролись 50 спасателей и 11 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники.

4 августа на Куреневке в Киеве произошел масштабный пожар на складах. Пожар возник на площади 2,5 кв. м в одноэтажном недейственна складском здании, размером 45 м на 12 м.