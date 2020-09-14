В Киеве проходит дизайн-выставка: мебель, которая "дышит", ковер-побег и екоминимализм

До 19 сентября в киевском креативном пространстве Kooperativ проходит выставка "Ukrainian Design Brands. Тотальное присутствие". 10 участников, 7 "премьер": высокий украинской дизайн, который раньше показывали в Париже и Милане, теперь доступен для просмотра широкой публике.

Выставка Тотальное присутствие в Kooperativ

Среди участников: ковер-"побег" на свой собственный остров из коллекции Islands от Art & Design by Kristina Gaidamaka, барный шкаф Break Free с оптической иллюзией от KASSONE, мебель, созданная из воздуха и металла от Container design studio, модульная мебель от miracle2people, детская кровать-чердак от Sleep.Onnn, этно-романтическая мебель GONT от GOMINGIR, интеллектуальный эко-минимализм ZEGEN, керамические храмы-скульптуры GORN, RDWOOD с RYNTOVT DESIGN с тизеров коллекции органической мебели, которая будет презентована 25 сентября, и объекты дизайна в дополненной реальности от FFFACE, представляющий два бренда — Waone Interesni Kazki и Neutrum.

miracle2people _ Sleep.Onnn

Вход на выставку бесплатный, но требуется предварительная регистрация, так как в пространстве действуют карантинные ограничения. Выходной день — понедельник.

Напомним, агентство по исследованию и реализации проектов в сфере дизайна MAЇNO Design, которое организовывает эту выставку, третий год подряд представляет украинские бренды мировой аудитории на выставках в Париже. В этом году в связи с ограничениями, агентство представило новый формат: впервые физическое присутствие в Киеве, а также параллельно виртуально эта же выставка показывается на Digital Fair парижской выставки Maison et Objet.

"Для кого-то новые условия жизни это потери и ограничения, мы же посмотрели на них как на новую возможность. Впервые мы показываем парижскую экспозицию в Киеве и здесь реально есть что посмотреть: украинский креатив развивается с колоссальной скоростью. А дополнительное измерение — это дополнительные возможности", — говорит Сана Шевченко, директор MAЇNO Design.

19 сентября в рамках проекта пройдет Форум "Креатив на экспорт". Специальный гость события коммерческий директор салона Maison et Objet Гийом Прот расскажет об экспортных перспективах украинского дизайна в Европе и мире, а украинские дизайнеры, экспорт менеджеры и бренды поделятся собственными успешными кейсами.

"В ситуации "когда мы живем историю", нам выпал уникальный шанс предложить адаптацию и новое решение для новых реалий жизни и ведения бизнеса. Сектор дизайна, как составляющая креативных индустрий является одним из самых потенциально перспективных направлений экономики в будущем", — комментирует куратор проека Ukrainian Design Brands Анастасия Белецкая, креативная директор MAЇNO Design.

Анастасия Белецкая

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Что

Выставка украинских креативных брендов "Ukrainian Design Brands. Тотальное присутствие."

Зачем

Показать работы талантливых украинцев украинцам и миру

Когда

05-19.09.20 Kyiv, Kooperativ. Физическое присутствие, дополненная реальность

04-18.09.20 Paris, DIGITAL FAIR. Виртуальное присутствие

19.09 - Форум "Креатив на экспорт"

Организаторы

Агентство по исследованию и реализации проектов в сфере дизайна MAЇNO Design , пространство Kooperativ

Партнеры

Информационные партнеры

Участники

10 украинских участников — известные и новые игроки на рынке