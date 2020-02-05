В Киеве появятся экологические автобусы

У столицы есть проблема с перегрузкой автотранспортом. Фото: bigkiev.com.ua

До конца 2020 года власти Киева планируют приобрести около 70 экологических автобусов.

Покупка транспорта будет происходить в рамках сотрудничества с ЕИБ и ЕБРР, сообщает пресс-служба мэра столицы Виталия Кличко.

"Не секрет, что главной причиной загрязнения воздуха в Киеве есть большое количество автомобилей. Поэтому наряду с улучшением ситуации с трафиком мы закупаем для города "зеленый" общественный транспорт. Речь идет о приобретении экологических автобусов", - отметил Кличко.

Также говорит, что у столицы есть проблема с перегрузкой автотранспортом.

"Сегодня в городе около 1,1-1,2 млн авто, еще примерно 200-300 тыс. приезжает ежедневно из области. К тому же через Киев едет транзитный транспорт, по данным экспертов, такого до 40%. При том, что рассчитаны улицы, дороги, мосты, большинство из которых строили несколько десятков лет назад, примерно на 900 тыс. автомобилей. Пути решения проблемы - это создание перехватывающих паркингов на въезде в город, систематизация движения общественного транспорта в столицы, наведение порядка с парковкой. И ключевой вопрос - строительство большой окружной дороги".

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Важным вопросом является также снижение нагрузки на мосты в городе. Они сегодня перегружены более чем на 100%. Улучшить ситуацию сможет автосообщение по Подольско-Воскресенскому мосту.

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, как можно быстрее передвигаться по столице на автомобиле и экономить время и топливо. При всей сложности столичного трафика в Киеве функционируют 49 маршрутов с "зеленой волной" движения. Это маршруты, по которым можно быстро проехать по городу, "поймав" на каждом светофоре зеленый свет.