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вторник, 26 января 2021 09:56

В Киеве появился еще один бокс, который обменивает мусор на еду
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В Киеве на ул. Протасов Яр, 15 установили 2-й "Япомогабокс 2.0", который принимает пластиковые бутылки и бесплатно выдает корм бездомным животным.

Расположили его на территории заправки SOCAR, сообщил в Facebook инициатор проекта Руфат Раимова.

Фото: Rufat Raimov

Как и предыдущий "Япомогабокс", он принимает сжатые пластиковые бутылки до 2 л и выдает порцию корма.

Отныне корм хранится за стеклом бокса. Раздавать его бездомным животным будут волонтеры. Чтобы за кормом приехали, его количество должно достичь специальной отметки. Так бокс обновили для использования корма по назначению.

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О количестве корма и накормленных животных будут отчитываться на страницах в соцсетях.

Во 2-м "Япомогабоксе 2.0" появилось звуковое сопровождение и дисплей с мультфильмами для детей. Также он оборудован терминалом, который позволяет пожертвовать 20 грн на развитие проекта.

1-й "Япомогабокс" в Киеве появился 24 октября 2020 года на ул. Юрия Ильенко, 71. За 7 дней работы он собрал 54 кг пластика.

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