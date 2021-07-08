В Киеве появилась охлаждающая "фотозона"

В столичном парке им. Рыльского установили оригинальную освежающую рамку. Охлаждающее устройство напоминает фото-локацию.

Арка работает ориентировочно с 10:00 до 20:00 в жаркие дня, пишет "Вечерний Киев".

Автор: КП СЗН Голосеевского района Оригинальную рамку установили в парке

"Идея охлаждающих рамок пришла к нам из Европы. Первыми такие установили в Днепровском районе, а мы - усовершенствовали. Это, как мини-фонтан. Прибегаем к таким хитростям, чтобы как-то спасать киевлян в жаркие дни", - рассказали в КП СЗН Голосеевского района.

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Арку задекорировали различными ампельными и вьющимися растениями.

Жители района просили коммунальщиков поставить дополнительные рамки и на других локациях. Однако такие устройства "привязаны" к водопроводу, и посреди улицы их обустроить.

Всего в столице установили почти 20 конструкций с распылителями воды. Расположены они преимущественно в парках и скверах. Где именно - по ссылке.