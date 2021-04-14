В парке Заньковецкой посадили Аллею свободы слова. Фото: УП

В Киеве появилась Аллея свободы слова.

Шестнадцать сакур и кленов в среду, 14 апреля, посадили в парке Заньковецкой рядом с памятником основателю "Украинской правды" Георгию Гонгадзе, передает "УП".

"Почему именно клены и сакуры? Клен - символ мира и любви, а сакуры - быстротечности и мгновения жизни. Хочется, чтобы деревья чаще напоминали нам о самом главном", - отметила главный редактор УП Севгиль Мусаева.

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С началом весны, когда сходит снег и воздух прогревается до плюсовых температур, в Украине расцветают первоцветы. Пока на деревьях набухают почки, лесные поляны превращаются в яркие сине-пурпурные ковры с подснежников и хохлатки.