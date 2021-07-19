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понедельник, 19 июля 2021 16:12

В Киеве после сокрушительной непогоды слез асфальт: фото разрушений

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После разрушительного ливня в Киеве на нескольких улицах провалился асфальт. Туда вызвали работников дорожного-эксплуатационного управления района.

Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции города.

Автор: Патрульная полиция Киева
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Асфальт "слез" на просп. Правды

"На просп. Правды разрушения дорожного покрытия. Движение ограничено со стороны ул. Ярослава Ивашкевича в направлении просп. Правды. Патрульные организовали объезд по ул. Вышгородской", - говорится в сообщении.

Вследствие непогоды асфальт провалился и на ул. Живописной. На ней и ул. Верховинной перекрыли движение.

Автор: Патрульная полиция Киева
  Возле станции метро Житомирская ливень смыл асфальт
Возле станции метро Житомирская ливень смыл асфальт

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В понедельник, 19 июля, Киев после адской жары накрыла мощная непогода. В некоторых районах столицы шквальный ветер повалил деревья. Улицы затопило. Вода проникла даже в подземные переходы и станции метро. Город парализовали гигантские пробки из-за невозможности следования транспорта.

В течение 30 мин. в столице выпало 18 мм осадков, что равно почти недельной норме.

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19
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