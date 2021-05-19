В Киеве посетитель ресторана прострелил живот администратору

Огнестрельное ранение получил администратор ресторана. Фото: Нацполиция

В Киеве на ул. Ревуцкого администратор ресторана получил ранения, когда пытался остановить драку возле заведения.

Об этом сообщила пресс-служба полиции столицы.

"Между мужчинами из разных компаний возник словесный конфликт, который перерос в драку. Впоследствии один из участников конфликта достал травматический пистолет, произвел несколько выстрелов в воздух и в сторону оппонентов. Попал в администратора ресторана, который пытался утихомирить дебоширов", - рассказал временный исполняющий обязанности начальника следственного отдела полиции Тарас Платок.

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Пострадавшего с ранением живота госпитализировали. 26-летнего злоумышленника задержали. Ему сообщили о подозрении.

За содеянное стрелку грозит до восьми лет заключения.

В Одессе в одном из развлекательных заведений города произошла драка. 26-летний мужчина снимал досуга незнакомца на телефон, а когда тот попросил прекратить видеосъемку, начал с ним конфликт, вывел на улицу, избил и задушил, пока он не потерял сознание.