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понедельник, 17 июня 2019 14:50

В Киеве поймали фельдшера-наркодилера

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В Киеве поймали фельдшера-наркодилера
Фельдшер пытался занести наркотики в СИЗО Фото: kyiv.npu.gov.ua

Работники управления противодействия наркопреступности схватили 45-летнего фельдшера. Он пытался пронести наркотики в СИЗО и продать заключенным. Злоумышленника задержали на входе в помещение.

В футляре его очков и в пачке сигарет обнаружили четыре пакета с марихуаной и 20 свертков с метадоном. По ценам "черного" рынка, стоимость изъятого составляет более 40 тыс. гривен, об этом сообщают в Национальной полиции Киева.

Следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство за незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозку, пересылку или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

Фельдшеру грозит до 8 лет лишения свободы.

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В Одессе ликвидировали очередной канал поступления кокаина из Южной Америки.

Контейнер с "товаром" прибыл в порт "Южный". Около 200 кг наркотика спрятали в ведрах с краской. Стоимость изъятого на "черном" рынке - более $20 млн, сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

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17
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