В одесском порту нашли кокаина на $20 млн

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В Одессе ликвидировали очередной канал поступления кокаина из Южной Америки.

Контейнер с "товаром" прибыл в порт "Южный". Около 200 кг наркотика спрятали в ведрах с краской. Стоимость изъятого на "черном" рынке - более $20 млн, сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

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"При осмотре груз сканировали, привлекли кинологическую службу, но наркотики не обнаружили. Краска - нетипичный товар для Южной Америки. Поэтому образцы отобрали для проведения лабораторных анализов. Они показали, что в некоторых ведрах в составе краски содержится наркотическое средство - кокаин", - сказано в сообщении.

Правоохранители провели обыски в офисных помещениях получателей контрабандного груза и изъяли документацию, подтверждающую причастность к организации контрабанды кокаина. Следственные действия продолжаются.

Одесские таможенники уже находили кокаин в ведрах с краской. Тогда "товар" в морской торговый порт "Южный" отправили из Колумбии Экспертиза показала, что в 30-килограммовом ведре содержится до 3 кг кокаина. Отделить краску от наркотиков планировали в одной из лабораторий.