 
Ексклюзивы
1/5
В Раде рассказали, почему Зеленскому не удастся избавиться от Луценко
В Раде рассказали, почему Зеленскому не удастся избавиться от Луценко
Просмотров: 1512
Зеленскому и Вакарчуку светит коалиция, а "ветеранам" Рады - политическое кладбище
Зеленскому и Вакарчуку светит коалиция, а "ветеранам" Рады - политическое кладбище
2 Просмотров: 2781
Осталось 100 м к Донецку: как освобождают украинские земли королевские пехотинцы
Осталось 100 м к Донецку: как освобождают украинские земли королевские пехотинцы
1 Просмотров: 20583
Натовское оружие и подготовка - кто такие марксмены ВСУ
Натовское оружие и подготовка - кто такие марксмены ВСУ
Просмотров: 7362
Прошлая власть зацементировала олигархический режим - Павел Кухта
Прошлая власть зацементировала олигархический режим - Павел Кухта
Просмотров: 756
Будет новая церковь со старым названием - эксперт рассказал, чем закончится собор Филарета
Будет новая церковь со старым названием - эксперт рассказал, чем закончится собор Филарета
Просмотров: 2475
Сковороды с мясом и мохито с ромом - чем угощали на Operafest Tulchyn
Сковороды с мясом и мохито с ромом - чем угощали на Operafest Tulchyn
Просмотров: 639
"Закроют глаза, когда они уедут" - Россия освободит украинских моряков
"Закроют глаза, когда они уедут" - Россия освободит украинских моряков
Просмотров: 2664
"Попросил похоронить у матери": Владимир Куцик погиб в своем первом бою
"Попросил похоронить у матери": Владимир Куцик погиб в своем первом бою
1 Просмотров: 5346
Выстоим против России, если украинская экономика будет расти на 5% ежегодно
Выстоим против России, если украинская экономика будет расти на 5% ежегодно
Просмотров: 459
Фото
Все фото
5
5
5
4
5
В одесском порту нашли кокаина на $20 млн
В одесском порту нашли кокаина на $20 млн
У девочки на глазах погибли тетя и брат
У девочки на глазах погибли тетя и брат
Стрелял в птицу: подробности ранения 12-летнего парня лесником
Стрелял в птицу: подробности ранения 12-летнего парня лесником
Получил плохую оценку: студент-медик покончил с собой
Получил плохую оценку: студент-медик покончил с собой
Африканцы-нелегалы ​​занимались лесопереработкой под Киевом
Африканцы-нелегалы ​​занимались лесопереработкой под Киевом
Видео
Все видео
Бус разорвало на части: фото и видео смертельного ДТП на трассе
Бус разорвало на части: фото и видео смертельного ДТП на трассе
Последствия пожара в психбольнице показали с высоты (видео)
Последствия пожара в психбольнице показали с высоты (видео)
Судят женщину за убийство троих собственных детей
Судят женщину за убийство троих собственных детей
18-летняя беременная стала жертвой насильника-рецидивиста
18-летняя беременная стала жертвой насильника-рецидивиста
Вертолет упал на крышу небоскреба: показали видео катастрофы
Вертолет упал на крышу небоскреба: показали видео катастрофы
Интервью
1/5
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
Просмотров: 1485
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
1 Просмотров: 2961
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Просмотров: 5166
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Просмотров: 567
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Просмотров: 540
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
13 июня 2019
Просмотров: 297
Косити траву
На цьому тижні косив траву. Відколи навчився це робити, минуло ціле життя. І всі ті роки косити траву на початку літа було для мене заняттям гостро ...
пятница, 14 июня 2019 08:20

В одесском порту нашли кокаина на $20 млн
5

  Комментировать

В Одессе ликвидировали очередной канал поступления кокаина из Южной Америки. "Товар" смешали с краской
Фото: facebook.com/mvs.gov.ua
В Одессе ликвидировали очередной канал поступления кокаина из Южной Америки. "Товар" смешали с краской
В Одессе ликвидировали очередной канал поступления кокаина из Южной Америки. "Товар" смешали с краской
В Одессе ликвидировали очередной канал поступления кокаина из Южной Америки. "Товар" смешали с краской
В Одессе ликвидировали очередной канал поступления кокаина из Южной Америки. "Товар" смешали с краской

В Одессе ликвидировали очередной канал поступления кокаина из Южной Америки.

Контейнер с "товаром" прибыл в порт "Южный". Около 200 кг наркотика спрятали в ведрах с краской. Стоимость изъятого на "черном" рынке - более $20 млн, сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В контейнере с фруктами обнаружили кокаин на $1 млн

"При осмотре груз сканировали, привлекли кинологическую службу, но наркотики не обнаружили. Краска - нетипичный товар для Южной Америки. Поэтому образцы отобрали для проведения лабораторных анализов. Они показали, что в некоторых ведрах в составе краски содержится наркотическое средство - кокаин", - сказано в сообщении.

Правоохранители провели обыски в офисных помещениях получателей контрабандного груза и изъяли документацию, подтверждающую причастность к организации контрабанды кокаина. Следственные действия продолжаются.

Одесские таможенники уже находили кокаин в ведрах с краской. Тогда "товар" в морской торговый порт "Южный" отправили из Колумбии Экспертиза показала, что в 30-килограммовом ведре содержится до 3 кг кокаина. Отделить краску от наркотиков планировали в одной из лабораторий.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В одесском порту нашли кокаина на $20 млн». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
июня

Крымский город основал шотландец

Французы подписали перемирие в лесу

Самое читаемое
Проделки детей и эмоции влюбленных - опубликовали работы классика французской фотографии
Проделки детей и эмоции влюбленных - опубликовали работы классика французской фотографии
42
 Просмотров: 32089
Зеленский готовит нардепам неприятный сюрприз
Зеленский готовит нардепам неприятный сюрприз 1 Просмотров: 28502
Военный ВСУ показал ликвидированных террористов на Донбассе
Военный ВСУ показал ликвидированных террористов на Донбассе
6
 Просмотров: 23190
Осталось 100 м к Донецку: как освобождают украинские земли королевские пехотинцы
Осталось 100 м к Донецку: как освобождают украинские земли королевские пехотинцы
28
 1 Просмотров: 20583
Молодожены Потап и Настя умилили сеть новыми снимками
Молодожены Потап и Настя умилили сеть новыми снимками
2
 Просмотров: 10836
Происшествия
Бус разорвало на части: фото и видео смертельного ДТП на трассе
Бус разорвало на части: фото и видео смертельного ДТП на трассе
 Просмотров: 414
Гриценко заявил об избиении полицейскими однопартийца
Гриценко заявил об избиении полицейскими однопартийца Просмотров: 603
Снос бюста Жукова: Харьковские полицейские устроили обыски
Снос бюста Жукова: Харьковские полицейские устроили обыски Просмотров: 711
Кричал и звал на помощь: мужчина умер посреди улицы
Кричал и звал на помощь: мужчина умер посреди улицы Просмотров: 1323
В один день на шахте погибли двое горняков
В один день на шахте погибли двое горняков Просмотров: 180
Больше всего комментируют
32
Фракция Тимошенко вылила шквал критики на Луценко
22
Приходько выиграла суд у Порошенко
18
Зеленский встретился с Тимошенко и Ющенко
17
"Батькивщина" объявила список из 50 кандидатов
10
Смешко судится с соратником Тимошенко
Голосов: 387
Голосование Поверили ли вы в Шевченко-тренера после матчей против Сербии и Люксембурга?
  • 1) да, команда под его руководством прогрессирует
  • 2) нет, как не было веры, так она и не появилась
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua