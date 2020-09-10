В Киеве подрались водители маршруток

Водители автобусов, которые курсируют в режиме маршрутных такси №211, на одной из конечных остановок столицы, подрались на глазах у прохожих. Причина конфликта точно неизвестна. Вероятно, водители дрались за право первенства выезжать на маршрут.
Видео драки обнародовал на странице в Facebook "Киев Оперативный".
"Битва двух титанов - водителей маршруток за то, кто первый поедет собирать денежки", - отметили в посте.
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Частные перевозчики столицы, транспорт которых работает в режиме маршрутных такси, обратились к мэру Киева Виталию Кличко с просьбой скорректировать функционирование пассажирских перевозок в городе.
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