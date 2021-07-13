В Киеве подрались велосипедист и водитель фуры

В Киеве на Троещине велосипедист не поделил дорогу с водителем грузовика.
Это и стало причиной потасовки между ними, сообщило dtp.kiev.ua в Telegram.
Инцидент произошел на перекрестке ул. Оноре де Бальзака и ул. Теодора Драйзера.
По словам очевидца, велосипедист думал, что там есть пешеходный переход.
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В Киеве на Большой Кольцевой дороге посреди проезжей части водители устроили драку. За одного из мужчин вступилась женщина.
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