В Киеве подполковник сливал гостайны в ДНР

В Киеве Служба безопасности Украины задержала подполковника налоговой милиции ДФС, который передавал секретные данные террористической организации ДНР.
Ему сообщили о подозрении, информирует пресс-служба СБУ.
Злоумышленник передавал кураторам:
- информацию о проведенных учреждениями закупках, состояние выполнения государственного оборонного заказа;
- персональные данные работников правоохранительных и разведывательных органов Украины;
- другую стратегически важную для государства информацию.
Фигуранта задержали по месту жительства после переправки тайного документа. Во время обысков изъяли технические приборы и документы, подтверждающие преступную деятельность налоговика.
За содеянное мужчине грозит лишение свободы до 15 лет с конфискацией имущества.
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Ранее в столице СБУ задержала бывшего заместителя так называемого министра информации террористической организации ДНР. Переехав в Киев, он сразу начал работать политтехнологом и пиарщиком пророссийских общественно-политических структур.
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