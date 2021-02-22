В Киеве подполковник сливал гостайны в ДНР

В Киеве Служба безопасности Украины задержала подполковника налоговой милиции ДФС, который передавал секретные данные террористической организации ДНР.

Ему сообщили о подозрении, информирует пресс-служба СБУ.

Фото: СБУ

Злоумышленник передавал кураторам:

- информацию о проведенных учреждениями закупках, состояние выполнения государственного оборонного заказа;

- персональные данные работников правоохранительных и разведывательных органов Украины;

- другую стратегически важную для государства информацию.

Фигуранта задержали по месту жительства после переправки тайного документа. Во время обысков изъяли технические приборы и документы, подтверждающие преступную деятельность налоговика.

За содеянное мужчине грозит лишение свободы до 15 лет с конфискацией имущества.

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Ранее в столице СБУ задержала бывшего заместителя так называемого министра информации террористической организации ДНР. Переехав в Киев, он сразу начал работать политтехнологом и пиарщиком пророссийских общественно-политических структур.