В Киеве почти все лето не будет курсировать скоростной трамвай

Заказчиком капитального ремонта является КК "Киевавтодор". Фото: КГГА

В Киеве движение скоростного трамвая по Борщаговской линии от ул. Старовокзальной до остановки Гната Юры планируют остановить со 2 июня по 15 августа 2021 года.

Причина - капитальный ремонт ул. Борщаговской, сообщил Департамент транспортной инфраструктуры КГГА.

"В частности, здесь запланировано обустроить гидроизоляцию мостового сооружения в пределах трамвайного полотна и посадочной платформы" - говорится в сообщении.

На этот период должны организовать альтернативные маршруты наземного общественного транспорта, о которых сообщат отдельно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Киевом будут курсировать 19 идеальных маршруток

Стоимость проезда в общественном транспорте Киева - наземном и метро - пока составляет 8 грн и 6,5 грн - если покупать или пополнять проездной билет на максимальное количество поездок. Киевский метрополитен и Киевпасстранс днями обратились к столичной власти с просьбой поддержать их во времена пандемии - выделить средства из бюджета или пересмотреть тарифы на проезд. Решение о повышении стоимости проезда примут после анализа соответствующих расчетов департамента экономики. На это уйдет минимум два-три месяца, сообщили в КГГА.