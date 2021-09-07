В Киеве первый университет возвращается к дистанционному обучению

В вузах сообщили о различных сценариях обучения для студентов первого-четвертого курса и магистров. Фото: pixabay.com

Для студентов-первокурсников бакалаврских и магистерских программ Киево-Могилянской академии ввели смешанную форму обучения. Для старших курсов продолжили дистанционную форму.

Такое решение приняла администрация вуза, сообщили на сайте академии.

Решение аргументируют количеством заболеваний коронавирусом.

"Дистанционное обучение в Киево-Могилянской академии реализуется через систему управления дистанционным обучением - платформу DistEdu, систему управления содержанием, соответствующего кадрового, материально-технического и финансового обеспечения. Это не заочное обучение", - говориться в сообщении.

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Также в академии рассматривают два сценария постепенного выхода со смешанного обучения, а в дальнейшем - на полное аудиторное обучения. Оба варианта возможны, если эпидемическая ситуация в стране не будет ухудшаться.

Первый сценарий - это выход студентов после недели самостоятельной работы, что приходится на октябрь.

Второй сценарий - после Нового года, на весенне-летний семестр.

В Украине ухудшается эпидемиологическая ситуация. Введение локдауна становится все более реальным. В ближайшее время страна выйдет из зеленой зоны. В то же время конкретной цифры количества заболеваний, при которой в Украине могут ввести локдаун, нет. Ориентировочно он будет не раньше ноября.