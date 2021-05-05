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среда, 05 мая 2021 21:05

В Киеве перекрыли Майдан Независимости
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На Майдане Независимости в Киеве правоохранители установили сигнальные ленты.

Метро закрыли на вход и выход, на месте дежурит скорая. Об этом в Telegram сообщают Вартові Еспресо.

Пресс-служба киевского метрополитена сообщает, что станцию "Майдан Независимости" закрыли "по техническим причинам". При этом, пересадка работает.

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Полиция окружила столичный Майдан Независимости, вход в метро - закрыли. Фото: t.me/vartovi_kyiv/17902
Полиция окружила столичный Майдан Независимости, вход в метро - закрыли. Фото: t.me/vartovi_kyiv/17902
Полиция окружила столичный Майдан Независимости, вход в метро - закрыли. Фото: t.me/vartovi_kyiv/17902
Полиция окружила столичный Майдан Независимости, вход в метро - закрыли. Фото: t.me/vartovi_kyiv/17902

В центре Киева на Львовской площади поймали мужчину, который проник в кафе. Инцидент произошел в ночь на 4 мая.

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