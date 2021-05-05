В Киеве перекрыли Майдан Независимости

На Майдане Независимости в Киеве правоохранители установили сигнальные ленты.

Метро закрыли на вход и выход, на месте дежурит скорая. Об этом в Telegram сообщают Вартові Еспресо.

Пресс-служба киевского метрополитена сообщает, что станцию "Майдан Независимости" закрыли "по техническим причинам". При этом, пересадка работает.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мужчины не дали погибнуть утиному семейству на дороге: щемящее видео

В центре Киева на Львовской площади поймали мужчину, который проник в кафе. Инцидент произошел в ночь на 4 мая.