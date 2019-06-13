В Киеве перекроют один из самых длинных проспектов

Во время перекрытия на мосту будут устанавливать пролетные части. Фото: Шулявский мост / Facebook

В Киеве скоро дважды будут перекрывать проспект Победы. Причиной этого является реконструкция Шулявского путепровода, сообщают в городской администрации.

Движение будет перекрыто в выходные. В это время на мосту устанавят пролетные части. Всего их будет пять.

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"Первое перекрытие планируют уже на следующей неделе, когда установят первый прогон. Следующее будет через полтора месяца. Предварительно киевлянам сообщат о соответствующих изменениях движения транспорта", - говорится в сообщении.

Может прекратить свою деятельность и стать банкротом компания "Північно-український будівельний альянс", которая делает реконструкцию Шулявского моста. Причиной является 71,45 млн грн штрафа, который на компанию наложил Антимонопольный комитет.