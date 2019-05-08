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среда, 08 мая 2019 16:35

Шулявский мост: может обанкротиться компания, делающая реконструкцию
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Может прекратить свою деятельность и стать банкротом компания "Північно-український будівельний альянс". Это может повлиять на процесс реконструкции Шулявского моста в Киеве.

Причиной является 71,45 млн грн штрафа, который на компанию наложил Антимонопольный комитет. Об этом сообщили в компании, передает 24 канал.

"Північно-український будівельний альянс" обвиняют в сговоре на тендерах с другой компанией. Считают, что они со "Спецбуд-Плюс" разделили около 3 млрд грн бюджетных средств на различных тендерах и устраивали фиктивную конкуренцию.

Кроме штрафов на сумму 149,93 млн грн, Антимонопольный комитет запретил им участвовать в тендерах в течение 3 лет.

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Представители "Північно-українського будівельного альянсу" утверждают, что выплата такого штрафа может привести к банкротству компании. Планируют обжаловать решение в суде.

"Антимонопольный комитет Украины считает своей целью не восстановление справедливости и обеспечение конкуренции на торгах, а фактическое уничтожение предприятия, вовлеченного в строительство важных инфраструктурных проектов", - отметили представители компании.

"В случае банкротства "Північно-український будівельний альянс" не сможет выполнять возложенные на него обязательства по строительству важных инфраструктурных проектов. Как по указанным тендерам, так и по другим. В частности, по реконструкции Шулявского путепровода в Киеве", - добавили они.

Пока же реконструкция идет полным ходом. Новые фото сноса "уставшего" Шулявского моста опубликовали на странице путепровода в Facebook.

Шулявский мост продолжают реконструировать. Строители работают под дождем.
Фото: Facebook / Шулявський міст
Шулявский мост продолжают реконструировать. Строители работают под дождем.
Шулявский мост продолжают реконструировать. Строители работают под дождем.
Шулявский мост продолжают реконструировать. Строители работают под дождем.
Шулявский мост продолжают реконструировать. Строители работают под дождем.

Шулявский мост сносили с помощью мегадомкрата. Его привезли в Украину из Нидерландов.

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08
мая

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