Шулявский мост: может обанкротиться компания, делающая реконструкцию

Может прекратить свою деятельность и стать банкротом компания "Північно-український будівельний альянс". Это может повлиять на процесс реконструкции Шулявского моста в Киеве.

Причиной является 71,45 млн грн штрафа, который на компанию наложил Антимонопольный комитет. Об этом сообщили в компании, передает 24 канал.

"Північно-український будівельний альянс" обвиняют в сговоре на тендерах с другой компанией. Считают, что они со "Спецбуд-Плюс" разделили около 3 млрд грн бюджетных средств на различных тендерах и устраивали фиктивную конкуренцию.

Кроме штрафов на сумму 149,93 млн грн, Антимонопольный комитет запретил им участвовать в тендерах в течение 3 лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Столичный мост через Днепр готовят к сносу

Представители "Північно-українського будівельного альянсу" утверждают, что выплата такого штрафа может привести к банкротству компании. Планируют обжаловать решение в суде.

"Антимонопольный комитет Украины считает своей целью не восстановление справедливости и обеспечение конкуренции на торгах, а фактическое уничтожение предприятия, вовлеченного в строительство важных инфраструктурных проектов", - отметили представители компании.

"В случае банкротства "Північно-український будівельний альянс" не сможет выполнять возложенные на него обязательства по строительству важных инфраструктурных проектов. Как по указанным тендерам, так и по другим. В частности, по реконструкции Шулявского путепровода в Киеве", - добавили они.

Пока же реконструкция идет полным ходом. Новые фото сноса "уставшего" Шулявского моста опубликовали на странице путепровода в Facebook.

Фото: Facebook / Шулявський міст

Шулявский мост сносили с помощью мегадомкрата. Его привезли в Украину из Нидерландов.