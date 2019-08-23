В Киеве педофил делал неприличные предложения маленьким девочкам

В Киеве 22 августа на улице Шумского, 2, неизвестный мужчина приставал к несовершеннолетним девочкам на детской площадке.

По словам Людмилы Пишной, извращенец подошел к ее 10-летней дочери, гулявшей с подругой, и сделал девочкам непристойное предложение, написала киевлянка в сообществе "Наш дім - Березняки" в Facebook.

Девочки хоть и испугались и убежали в людное место, по дороге позвонив родителям. Однако когда на место происшествия прибежали родители, педофила уже не было.

Автор: Facebbok.

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Сейчас жители района пытаются получить доступ к камерам видеонаблюдения, чтобы установить личность мужчины.

Днем 19 августа на трассе "Киев-Сумы" произошла смертельная авария. Вблизи села Гоголев Киевской области 37-летняя киевлянка за рулем внедорожника Audi на большой скорости протаранила Chevrolet. Водитель последнего и его 7-летняя дочь погибли на месте. Еще один человек и ребенок - в больнице, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.