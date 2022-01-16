В Киеве отменят ряд рейсов городских электричек

Рейсы отменили на три дня. Фото: urbanrail.kiev.ua

В Киеве 17,18 и 19 января не будут ходить некоторые городские электрички.

Об этом сообщает Киевпасстранс.

Утром, 17 января, были отменены рейсы №7307 и №7315 от станции Дарница, а также №7308 и №7316 от станции Киев-Волынский.

Вечером того же дня не будут курсировать электрички №7416 и №7424 от станции Борщаговская, а также №7423 и №7431 от Дарницы.

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Утром 18 января не будет электричек №7307 и №7315 от Дарницы, а также №7308 и №7316 от станции Киев-Волынский.

Вечером того же дня отменены рейсы №7416 и №7424 от Борщаговской, а также №7423 и №7431 станции Дарница.

19 января утром отменены поезда №7307 и №7315 от Дарницы, а также №7308 и №7316 от станции Киев-Волынский.

Вечером не будут курсировать электрички №7416 и №7424 от Борщаговской, а также №7423 и №7431 от Дарницы.

Киев решил привлечь 100 млн евро кредита на закупку новых троллейбусов и 50 вагонов метро.