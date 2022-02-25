В Киеве открыли дополнительный пункт приема крови - адреса и телефоны

В Киеве организовали круглосуточную работу донорских пунктов. Фото:t.me/KyivCityOfficial

С сегодняшнего дня Киевский городской центр крови будет работать круглосуточно. Кровь можно сдать в течение 10 часов в течение дня в двух пунктах забора.

Об этом сообщили на официальном канале КГГА в Telegram.

Ежедневно с 8.00 до 18.00 будут работать пункты приема доноров, а в ночную смену специалисты будут перерабатывать кровь и ее компоненты. Такое решение было принято для обеспечения поддержания достаточного запаса крови и бесперебойного обеспечения ею лечебных учреждений.

В связи с переходом на круглосуточный режим работы будут работать два пункта забора по адресам:

ул. Максима Берлинского, 12 и ул. Петра Запорожца, 26.

Дополнительную информацию можно узнать по телефонам: 093-158-47-55 (Петра Запорожца, 26) и 093-199-34-16 (Берлинского, 12).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Киев в условиях военного положения: Кличко объявил ряд решений

В течение всего дня, 24 февраля, в пункты забора крови пришли 494 жителя столицы. Это почти в три раза больше, чем в среднем обычно.

Стать донором может быть любой дееспособный гражданин Украины старше 18 лет, прошедший соответствующее медицинское обследование и у которого нет противопоказаний, определенных Министерством здравоохранения Украины.

В учреждениях здравоохранения возросла потребность в запасах крови для раненых, в частности украинских военных. Министерство здравоохранения призывает присоединиться к формированию стратегического запаса. С собой донорам нужно иметь паспорт.