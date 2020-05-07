В Киеве открыли 10 рынков: список

В столице должны заработать 37 рынков. Фото: Igor Romanovich

В столице после 1,5-месячного карантина начали работать еще 7 рынков.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко на брифинге.

"В столице должны открыть 37 рынков. Это будут делать постепенно, поскольку должны выполнить все регламенты и требования по безопасности. На сегодня в Киеве уже начали работать 10 рынков: Демеевский, Маяк, Печерский, Владимирский, Базар на лесной, Феофановский, Одесский, Иллис, Выгуровский, Бессарабский.

Остальные рынки откроют, как только они будут готовы работать с соблюдением необходимых норм", - сказал Кличко.

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5 мая в Киеве начали работать 3 рынка. В целом по стране открыли 469 продовольственных рынков из 872.