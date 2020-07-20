В Киеве на Печерске откроется новый отель. Фото: Radisson hotel group

Radisson Hotel Group анонсировали открытие нового отеля в Киеве на 167 номеров. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

"Несмотря на беспрецедентные испытания ... мы расширим сеть наших отелей в Италии, Франции, Австрии, Греции, России, Украине, ОАЭ и в Африке", - говорится в сообщении.

Открытие отеля в Киеве на Печерской, согласно сообщению, состоится во втором квартале 2022 года.

Проектным строительством Radisson Hotel Pechersk Park Kiev запланированы открытые летние террасы, обширный конференц-зал, турецкие бани и фитнес-центр.





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Новый отель Radisson будет 7-м по счету построенным под эгидой группы в Украине. Тогда как утвержденным планом развития компании Radisson Hotel Group предусмотрено открытие 15 новых отелей по всему миру. В Киеве откроется новый отель Radisson на Печерске.



14 июля 2020 года Верховная Рада приняла законопроект о государственном регулировании игорного бизнеса, тем самым легализовав азартные игры в пятизвездочных отелях. Законопроект "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр" поддержали 248 народных депутатов.