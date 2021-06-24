В Киеве ограничили въезд грузовиков

Из-за жары в Киев ограничивают въезд грузовиков. Фото: pixabay.com

В Киеве с 10:00 ориентировочно до 22:00 ограничивают въезд большегрузного транспорта в связи с жарой.

Об этом сообщила патрульная полиция города.

"24 июня ограничат въезд большегрузного автотранспорта весом свыше 24 т и нагрузкой на ось более 7 т из-за превышения дневной температуры воздуха свыше + 28°C", - говорится в сообщении.

Ограничение будет действовать на всех подъездах к Киеву. О снятии ограничений сообщат дополнительно.

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В среду, 23 июня, Киев побил 75-летний температурный рекорд. В столице зафиксировали + 34°C. Синоптики говорят, что это не предел и уже сегодня в Киеве ожидается новый температурный рекорд.