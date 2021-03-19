В Киеве огонь уничтожал студенческое общежитие: показали фото

В пятницу, 19 марта, на ул. Образования, 5 в Киеве произошел пожар в студенческом общежитии Национального университета строительства и архитектуры.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Киева.

Фото: ГСЧС в Киеве

"Возгорание возникло в одной из комнат на 3-м этаже трехэтажного здания. В ходе ликвидации пожара с 3-го этажа были эвакуированы 6 человек с помощью трехколенной лестницы. Остальные жители общежития покинули здание самостоятельно до прибытия спасателей", - говорится в сообщении.

К тушению привлекли 4 единицы пожарно-спасательной техники и 20 пожарных. В 14:50 пожар ликвидировали. Жертв и пострадавших нет.

Причину возгорания будет устанавливать следствие.

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В Голосеевском районе Киева произошел пожар в многоэтажке. В связи с этим было ограничено движение транспорта.