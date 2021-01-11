В Киеве образовался провал из-за аварии на коллекторе, движение перекрыли

Движение транспорта осуществляется по одной полосе. Фото: Александр Марущак "Сегодня"

В Киеве, на ул. Ушакова, 16, посреди дороги образовалась яма из-за аварии на канализационном коллекторе. Причина аварии - газовая коррозия и повреждение железобетонного трубопровода.

Об этом сообщила пресс-служба Киевводоканала.

"Специалисты Киевводоканала провели предварительное обследование и локализовали место повреждения. Проводят определение объемов поврежденного участка, подлежащего восстановлению", - говорится в сообщении.

Место провала оградили, движение транспорта осуществляется по 1 полосе. Пока никаких ограничений в водоснабжении и водоотведении близлежащих домов нет.

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В предприятии отмечают, что не имеют технической возможности самостоятельно выполнять работы на коллекторах такого большого диаметра - 1200 мм. В таких случаях обычно обращается к подрядным организациям.

Во вторник, 12 января, планируют завершить обследование, сформируют техническое задание на реконструкцию. После проведения тендерной процедуры подрядная организация начнет работы.

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