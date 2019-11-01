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пятница, 01 ноября 2019 18:29

В Киеве образовались большие пробки

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1 ноября во Киеве образовались значительные пробки.

Пробки на Голосеевском проспекте, бульваре Тараса Шевченко, на проспекте Победы, на улице Владимирская, на улице Межигорская, на улице Набережно-Луговая, на улице Верхний Вал, на улице Хорива, на улице Нижний Вал, на улице Еленовская, на улице Ярославская, на улице Юрия Ильенко, на улице Дегтяревская, передает РБК.

Автор: Google
  Пробки на правом берегу
Пробки на правом берегу

Движение затруднено на бульваре Дружбы народов, на Краснозвездном проспекте, на проспекте Победы, на улице Саксаганского, на улице Большая Житомирская, на улице Глубочицкая, на площади Льва Толстого, на улице Борщаговская, на улице Елены Телиги, на проспекте Степана Бандеры, на Минском массиве.

Автор: Google
  Пробки на левом берегу
Пробки на левом берегу

Машины стоят в пробках на Северном и Гаванском мостах.

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Затруднено движение транспорта на улице Михаила Драгоманова, на Днепровской набережной, на улице Ревуцкого, на Харьковском шоссе, на проспекте Юрия Гагарина, на Лесном массиве, на Дарницком шоссе, на улице Тепловозная.

С 1 ноября на семи улицах Киева будет введено ограничение максимальной скорости движения автомобилей до 50 км/ч. Теперь это максимальная скорость на всех дорогах столицы.

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Дата
01
ноября

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  • Голосованием за муниципальную власть
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  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
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