В Киеве оборвался лифт, есть погибший

В результате обрыва лифта погиб монтажник. Фото: ГУ ГСЧС в Киеве

В Киеве на ул. Декабристов, 10-А оборвался лифт с человеком.

Трагедия произошла 9 июня, сообщила пресс-служба ГСЧС Киева.

О человеке, который находится в шахте лифта, очевидцы сообщили на линию 102.

"Как оказалось, на уровне первого этажа в лифтовой шахте находилось тело мужского пола. Предварительно, он что-то ремонтировал. Спасатели достали погибшего с и передали его оперативно-следственной группе, которые будут устанавливать обстоятельства трагического случая", - рассказали спасатели.

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В Киеве, на ул. Митрополита Шептицкого, 24-В, оборвался трос лифта. На момент падения в лифте находился человек. Экстренное торможение спасло его от смерти.