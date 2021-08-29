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воскресенье, 29 августа 2021 17:21

В Киеве объявили штормовое предупреждение: надвигается мощная гроза

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В Киеве объявили штормовое предупреждение: надвигается мощная гроза
На Киев надвигается гроза. Фото: shutterstock.com

В воскресенье, 29 августа, на Киев надвинется мощная гроза.

Об этом сообщили синоптики в Киевской городской государственной администрации.

Гроза с громом и молниями продлится как минимум до конца суток, отметили в Укргидрометцентре.

Синоптики сообщили о I уровне опасности, желтый.

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Также специалисты посоветовали во время грозы закрывать окна и не подходить к ним. Также порекомендовали не браться за металлические входные двери.

В понедельник, 30 августа, Правобережье Украины ожидает дождливая погода. В западную часть страны придет похолодание, на востоке и юге - жара.

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